В Швеции исследователи Каролинского института выявили связь между вакцинацией против вируса папилломы человека (ВПЧ) до беременности и более низким риском нескольких осложнений во время беременности и родов, прежде всего преждевременных родов. О результатах работы, опубликованной в The BMJ, сообщает News-Medical.

Данные более чем о 624 тысячах беременностей

Ученые проанализировали данные шведских реестров о 624 713 беременностях у женщин, рожавших впервые, в возрасте от 16 до 35 лет в 2006–2023 годах. До наступления беременности 92 620 участниц получили четырехвалентную вакцину против ВПЧ, защищающую от четырех распространенных типов вируса.

Исследование охватывало преждевременные роды, преждевременный разрыв плодных оболочек, рождение детей с малым размером для гестационного возраста, мертворождение и неонатальную смертность. ВПЧ является основной причиной рака шейки матки, а инфекцию и лечение изменений клеток шейки матки ранее связывали с повышенным риском отдельных осложнений беременности.

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Связь была сильнее при вакцинации до 17 лет

У женщин, вакцинированных до беременности, риск изучавшихся осложнений был ниже, особенно в отношении преждевременных родов. По сравнению с невакцинированными участницами они примерно на 5% реже рожали преждевременно и примерно на 15% реже имели очень преждевременные роды.

По словам докторанта кафедры медицинской эпидемиологии и биостатистики Каролинского института Чжунсуна Чжана, связь была более выраженной среди женщин, вакцинированных до 17 лет. Исследователи учли несколько факторов, которые могли повлиять на результаты, однако подчеркнули: из-за наблюдательного характера работы она не позволяет утверждать, что снижение риска было вызвано именно вакцинацией.

Исследование выполнили совместно с учеными Гётеборгского университета, университетской больницы Сальгренска и Норвежского института общественного здоровья. Финансирование предоставили, в частности, Шведский исследовательский совет, Шведское онкологическое общество и Каролинский институт.

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