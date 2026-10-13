Исследователи Технологического университета Чалмерса в Швеции выявили белковые паттерны, которые могут объяснять часть остаточного риска ишемической болезни сердца у людей с контролируемым уровнем холестерина LDL. Как сообщает News-Medical, ученые сосредоточились на липопротеинах, которые переносят жиры в крови и способны откладывать холестерин в стенках артерий.

Снижение холестерина LDL, который часто называют «плохим» холестерином, существенно уменьшает риск инфарктов. В то же время у части людей ишемическая болезнь сердца развивается даже тогда, когда уровень LDL благодаря лечению достигает рекомендованных показателей. Исследователи предполагают, что к этому остаточному риску могут быть причастны другие частицы, в частности богатые триглицеридами липопротеины TRL и липопротеин(a), или Lp(a).

Анализ почти 3 тысяч белков

Команда применила протеомный анализ и объединила данные почти о 3 тысячах белков в крови с генетической информацией и долгосрочными медицинскими записями. Ученые сравнили влияние трех типов липопротеинов: LDL, TRL и Lp(a). Все они могут откладывать холестерин в стенках артерий, однако LDL является наиболее распространенным среди них.

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По результатам анализа TRL и Lp(a) имели много общих белковых паттернов и сходные потенциально вредные биологические эффекты. Эти частицы также содержали белки, способные привлекать иммунные клетки. По оценке авторов, это может быть связано с воспалением и изменениями структуры стенок кровеносных сосудов.

Поиск более точной профилактики

Белковый паттерн LDL преимущественно был связан с накоплением холестерина в артериях. В то же время сходство профилей TRL и Lp(a) может указывать на их влияние на общие воспалительные и сосудистые процессы. Авторы считают, что это может помочь определить цели для более точной профилактики заболеваний сердца.

Исследование не проверяло новый метод лечения и не создавало белковый тест для клинического применения. Ученые подчеркнули, что снижение холестерина LDL остается ключевым элементом профилактики, а следующим шагом должна стать проверка того, способны ли измерение или направленное воздействие на выявленные процессы улучшить профилактику вместе с существующими методами лечения. Работа опубликована в European Heart Journal.

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