В пакистанской провинции Синд в этом году от бешенства умерли 38 человек. Последней жертвой стал 38-летний житель района Тхарпаркар, который умер в больнице Indus Hospital в Карачи после появления симптомов болезни.

Как сообщает The Express Tribune, мужчину по имени Найматулла укусила собака примерно за два с половиной месяца до госпитализации. В период с 25 июля по 8 августа он получил четыре дозы вакцины от бешенства в больнице города Дипло. В Indus Hospital Karachi его доставили 7 октября, когда у него уже развились симптомы бешенства. Согласно предварительной медицинской оценке, рана не была должным образом очищена.

Мальчика госпитализируют в Карачи

Также в Карачи лечат 12-летнего мальчика из Хайдарабада, у которого медики подозревают энцефалит, вызванный бешенством. По данным администрации Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC), около двух месяцев назад его укусила собака за руку и грудь, однако после этого он не получил вакцину от бешенства.

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Мальчика доставили в отделение неотложной помощи с водобоязнью и раздражительностью. Медики вызвали команду неврологов и ввели первую дозу вакцины в приемном отделении. Его госпитализируют в отделение интенсивной терапии для дальнейшего лечения и наблюдения.

Данные больниц

Из 38 смертей от бешенства, зафиксированных в Синде в этом году, 29 зарегистрировали в Indus Hospital Karachi, восемь — в Jinnah Postgraduate Medical Centre, еще одну — в Indus Hospital Badin. С начала года в Indus Hospital Karachi после укусов собак обратились более 15 тысяч пациентов.

Главный врач Jinnah Postgraduate Medical Centre Аммар Даниш заявил, что число бездомных собак и случаев укусов растет. Он посоветовал после укуса или царапины тщательно промывать рану водой с мылом не менее 15 минут и без промедления обращаться за медицинской помощью. По его словам, для профилактики заболевания необходимы вакцинация и, при наличии медицинских показаний, антирабический иммуноглобулин.

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