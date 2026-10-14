Исследователи Университетского колледжа Лондона проанализировали данные детей и молодых людей с интеллектуальными нарушениями развития в Соединенном Королевстве и выяснили, что социально-экономическая незащищенность связана с большим количеством эмоциональных и поведенческих трудностей, а также с более частыми сообщениями о психических расстройствах. Об этом сообщает News-Medical.

Данные почти 2,8 тысячи участников

Команда исследователей изучила данные 2 778 человек в возрасте от четырех до 25 лет из когорты IMAGINE-ID. У участников были интеллектуальные нарушения развития, связанные с генетическими состояниями, в частности синдромом микроделеции 16p11.2, синдромами Прадера—Вилли и Ангельмана. Родители или опекуны заполняли подробные анкеты о здоровье, развитии и поведении детей.

Уровень социально-экономической незащищенности оценивали по трем показателям: депривации района проживания, праву на бесплатное школьное питание и уровню образования родителей. Эти данные сопоставили с ответами в анкетах о психическом здоровье.

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Какие трудности фиксировали

У участников из более неблагополучных районов, у тех, кто имел право на бесплатное питание в школе, а также у детей с более низким уровнем образования родителей чаще отмечались эмоциональные и поведенческие трудности. Среди них исследователи назвали сниженное настроение, физические симптомы, связанные со стрессом, проблемы с поведением и взаимоотношениями со сверстниками.

В этих группах также чаще сообщали о наличии депрессии, тревожности, синдрома дефицита внимания с гиперактивностью и расстройства поведения. Дети, имевшие право на бесплатное школьное питание, в 2,5 раза чаще сообщали о диагнозе большой депрессии и в 2,3 раза чаще — о расстройстве поведения, чем те, кто не имел такого права.

Ограничения исследования

Авторы не увидели четкой закономерности, согласно которой более тяжелые нарушения обучения обязательно означали бы большие психические трудности. В то же время исследование не устанавливает причинно-следственную связь, поскольку отражает ситуацию в определенный момент времени. Большинство сведений предоставили родители, часть семей не заполнила все анкеты, а семейные обстоятельства, уровень депривации и тяжесть нарушений не удалось подробно измерить.

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