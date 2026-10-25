В США исследование, заказанное федеральным правительством для обновления рекомендаций по питанию, оценило пожизненный риск смерти от причин, связанных с алкоголем, для людей, которые в среднем употребляют 14 алкогольных напитков в неделю, в один случай из 25. Употребление до семи напитков в неделю связали лишь с небольшим повышением рисков для большинства состояний здоровья, сообщает ScienceDaily.

Анализ более 7 200 научных работ

Авторы Alcohol Intake and Health Study изучали, как употребление алкоголя на протяжении жизни влияет на заболеваемость и преждевременную смерть среди американцев. Результаты опубликовали в Journal of Studies on Alcohol and Drugs — журнале, издаваемом в Университете Ратгерса.

Медицинские эксперты проанализировали более 7 200 научных публикаций о болезнях и травмах, связанных с алкоголем. Оценки рисков для отдельных состояний объединили с крупными национальными массивами данных, а статистические модели использовали для расчета последствий различных уровней потребления.

Руководитель исследования, доцент Университета Торонто Кевин Шилд, отметил, что риски для здоровья существуют даже при низком уровне употребления алкоголя и возрастают с увеличением его количества. Исследователи из США и Канады также пришли к выводу, что риски становятся более ощутимыми при употреблении более одного напитка в день независимо от пола.

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Потенциальная польза для сердца не перевешивает риски

Ученые учитывали не только преждевременную смерть, но и связь алкоголя с раком пищевода, полости рта и молочной железы, сердечно-сосудистыми и печеночными болезнями, а также травмами. Согласно их выводам, значительного общего защитного эффекта алкоголя для здоровья не выявили ни при одном уровне потребления.

При низком уровне употребления алкоголь может ассоциироваться с более низким риском ишемической болезни сердца и инсульта. В то же время в общей оценке, охватывающей рак и другие хронические заболевания, риски перевешивают эти возможные преимущества даже при семи напитках в неделю.

Риски различаются для отдельных людей

Исследователи подчеркнули, что их расчеты описывают риски для населения, а не дают точного прогноза для конкретного человека. На индивидуальный риск могут влиять образ жизни, генетика, характер употребления алкоголя и другие факторы.

Авторы также продолжают изучать возможные дополнительные последствия употребления алкоголя, в том числе его возможную связь с раком поджелудочной железы.

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