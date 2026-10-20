В США исследование с участием почти 300 пожилых людей с ранними изменениями мозга, связанными с болезнью Альцгеймера, выявило связь между уровнем ежедневной физической активности и более медленным накоплением тау-белка. За участниками наблюдали в течение девяти–11 лет, а количество шагов измеряли шагомерами, сообщает ScienceDaily.

Связь с тау-белком, а не с амилоидом

Физическая активность не была связана с уменьшением амилоидных бляшек — токсичных накоплений, на которые направлена значительная часть методов лечения болезни Альцгеймера. В то же время среди людей, у которых уже были такие бляшки, более высокий уровень активности ассоциировался с меньшим накоплением неправильно свернутых тау-белков в определенных участках мозга.

Тау-белки появляются на более поздних стадиях болезни и теснее связаны с когнитивным и функциональным ухудшением. У более активных участников показатели такого ухудшения были почти вдвое ниже.

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От 3 до 7,5 тысячи шагов

Связь наблюдалась уже при примерно 3 тысячах шагов в день, что соответствует ориентировочно получасовой ходьбе в умеренном темпе. Наиболее выраженный эффект зафиксировали в диапазоне от 5 тысяч до 7,5 тысячи шагов ежедневно. После этого уровня он выравнивался, поэтому большее количество шагов не обязательно было связано с более сильным эффектом.

Исследование имело ограничения: выборка была относительно небольшой и состояла преимущественно из белых образованных жителей США. Анализ также не учитывал все остальные факторы образа жизни и здоровья. Физически активные люди могут иметь лучшие показатели сердечно-сосудистого здоровья, сна, артериального давления и более низкий риск диабета, которые также связаны с риском деменции.

Предыдущие исследования в Великобритании также указывали на связь физической активности со сниженным риском деменции. В частности, исследование 2022 года с участием 78 430 человек, за которыми наблюдали семь лет, связало 3 800 шагов в день со снижением риска деменции на 25%, а 9 800 шагов — на 50%.

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