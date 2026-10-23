В США исследователи проанализировали 300 видов еды и напитков, которые взрослые называли комфортной едой, и установили, что 72,7% из них соответствовали критериям гиперпалатабельности. Участники опроса чаще всего называли чипсы, мороженое, пиццу, шоколад и печенье, сообщает News-Medical.

Как проводилось исследование

Онлайн-опрос UCLA Eating in America Study проводился с декабря 2019 года по январь 2020 года. В нем приняли участие 2022 жителя США в возрасте от 18 лет, а пригодные для анализа данные о комфортной еде предоставили 1760 человек. Респондентов просили назвать до трех продуктов, которые они считают комфортной едой.

Ученые объединили упомянутые продукты и напитки в 132 группы по сходству ингредиентов и способа приготовления. Пищевую ценность оценивали по базам данных Министерства сельского хозяйства США и, при необходимости, по этикеткам конкретных брендов. Гиперпалатабельность определяли по критериям сочетания жиров, сахара, натрия и углеводов.

Пищевая ценность и обработка

Средняя расчетная порция содержала 223,1 калории: в среднем 39,2% калорий поступало из жиров, а 18,3% — из сахара. При этом 60,7% продуктов имели низкое содержание пищевых волокон, 29,7% — высокое содержание насыщенных жиров, а 31,7% — высокое содержание натрия.

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По строгому критерию классификации Nova 42,7% исследованных продуктов определили как ультраобработанные: все их калории должны были происходить из четвертой группы Nova. Еще 36% всех оцененных позиций одновременно были гиперпалатабельными и ультраобработанными. Чипсы, мороженое, пицца и шоколад — четыре самые популярные группы — соответствовали обоим определениям, тогда как паста была единственной позицией в первой десятке, которая не соответствовала ни одному из них.

Различия в выборе по полу, возрасту и региону были статистически значимыми, но в основном небольшими. Мужчины называли продукты, которые в среднем содержали примерно на 33 калории больше на порцию, чем выбор женщин. Продукты, названные участниками в возрасте от 55 лет, имели более низкие средние показатели калорий, белка, жиров, углеводов, клетчатки и натрия, чем продукты, названные людьми в возрасте 18–34 лет.

Авторы отметили, что опрос фиксировал названные предпочтения, а не фактическое потребление. Поэтому исследователи не оценивали частоту употребления, размер порций или уровень стресса респондентов.

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