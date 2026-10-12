В США Американская академия отоларингологии — хирургии головы и шеи (AAO-HNSF) опубликовала обновленное клиническое руководство по тиннитусу — восприятию звука при отсутствии внешнего источника. Документ сосредоточен на взрослых с устойчивым тиннитусом, который беспокоит человека: он длится не менее шести месяцев и влияет на качество жизни, сообщает News-Medical.

Оценка слуха и психоэмоционального состояния

Руководство обновляет документ AAO-HNSF 2014 года и содержит 16 ключевых положений, основанных на исследованиях. Оно предусматривает тщательный сбор анамнеза и физикальное обследование, определение того, насколько симптомы беспокоят человека, а также комплексную оценку слуха.

Врачам также советуют прямо спрашивать пациентов об эмоциональном дистрессе и мыслях о самоповреждении. Визуализационные обследования предлагают ограничивать случаями со специфическими тревожными признаками. Отдельные положения касаются информирования пациентов и консультирования.

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Какие методы рассматривает руководство

Среди подходов, которые могут помочь контролировать проявления тиннитуса, документ называет когнитивно-поведенческую терапию, слуховые аппараты и звуковое обогащение. Также речь идет об оценке возможности кохлеарной имплантации и дальнейшем наблюдении для отслеживания эффективности выбранного подхода.

В то же время руководство не рекомендует рутинно применять для лечения тиннитуса медикаменты, пищевые добавки или повторяющуюся транскраниальную магнитную стимуляцию. В обновленный документ также добавили положения о риске самоповреждения, соматосенсорном тиннитусе, проявления которого меняются при движениях головы, шеи или челюсти, кохлеарной имплантации, бимодальной нейромодуляции и дальнейшем наблюдении.

По данным академии, тиннитус есть у 10%–15% взрослых. Большинство людей испытывают лишь незначительное влияние симптомов, однако до трети пациентов могут иметь клинически значимые симптомы депрессии.

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