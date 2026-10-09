В США автоматизированное ультразвуковое исследование молочных желез (ABUS) продемонстрировало схожие с ручным УЗИ (HHUS) показатели выявления рака у женщин с плотной тканью груди, но было связано с более низкой частотой ложноположительных первичных оценок. Об этом сообщает News-Medical со ссылкой на исследование, опубликованное в Journal of the American College of Radiology.

Сравнили более 25 тысяч обследований

Ученые проанализировали клинические данные трех реестров Breast Cancer Surveillance Consortium. В анализ вошли 25 328 скрининговых УЗИ-обследований, проведенных 21 446 женщинам: 4 218 с помощью ABUS и 21 110 — ручным УЗИ.

Результаты обследований интерпретировали 98 радиологов в 27 медицинских учреждениях. Исследователи оценивали частоту аномальных заключений, рекомендаций по краткосрочному контрольному обследованию, а также связанные с ними показатели выявления рака и ложноположительных результатов.

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Меньше дополнительной визуализации

По словам ведущего исследователя Гарта Раушера из Университета Иллинойса в Чикаго, ABUS ассоциировался с более низкой частотой аномальных интерпретаций и ложноположительных первичных оценок по сравнению с HHUS. При этом авторы не обнаружили заметных различий в частоте выявления рака, рекомендациях по биопсии и ложноположительных рекомендациях по биопсии.

Согласно выводам работы, применение ABUS также может быть связано с меньшим числом рекомендаций по дополнительной визуализации и краткосрочному контрольному обследованию при одинаковом показателе выявления рака. В 2012 году ABUS одобрили как дополнение к скрининговой маммографии, а авторы назвали этот метод альтернативой ручному УЗИ для дополнительного скрининга женщин с плотной тканью груди.

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