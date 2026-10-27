В США доля взрослых, сообщивших о текущем или предыдущем использовании препаратов на основе GLP-1 и двойных агонистов GLP-1/GIP, выросла с 8,2% в марте 2024 года до 12% в октябре 2025 года. Это соответствует увеличению на 46% за 18 месяцев наблюдения.

Как сообщает News-Medical, исследователи проанализировали данные 9150 взрослых участников репрезентативного для населения США исследования GLIMMER. О любом использовании таких препаратов заявили 1274 участника, еще 945 никогда их не принимали, но намеревались начать.

Рост за счет снижения веса

До 2024 года лечение чаще всего начинали из-за диабета, однако среди новых пользователей впоследствии преобладала цель снижения веса. По состоянию на октябрь 2025 года такие показания составляли почти половину всех случаев использования. Доля взрослых, сообщивших о применении препаратов для похудения, выросла с 4,1% до 5,6% с декабря 2024 года, тогда как показатель применения из-за диабета оставался стабильным.

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Наиболее распространенным препаратом был семаглутид — 50% случаев, за ним следовал тирзепатид — 30%. При этом число новых пользователей тирзепатида превысило число тех, кто начал принимать семаглутид.

Нетрадиционные пути получения

Примерно треть пользователей получала препараты нетрадиционными путями, в частности через онлайн-провайдеров, медицинские спа-центры, зарубежные или онлайн-аптеки, аптеки, изготавливающие препараты, а также без рецепта. Авторы отметили, что такие случаи могут не попадать в стандартные страховые данные.

Среди тех, кто применял лекарства для снижения веса, 43% не имели страхового покрытия препаратов. Для пользователей с показанием «диабет» этот показатель составлял около 3%. В целом 64% участников, когда-либо использовавших GLP-1/GIP, продолжали терапию, тогда как 36% ее прекратили. Исследование опубликовано в качестве предварительного научного отчета на сервере препринтов medRxiv, а показания и пути доступа к лечению участники сообщали самостоятельно.

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