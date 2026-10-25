В США добровольная улыбка во время напряжённых ситуаций может ослаблять физиологическую реакцию организма на стресс и улучшать самочувствие, однако её не следует считать единственным средством справиться с тревожностью или депрессией. Об этом сообщает Asharq Al-Awsat со ссылкой на американских специалистов в области психологии и нейропсихологии.

Улыбка и реакция на стресс

Клинический и судебный нейропсихолог Джуди Хо, преподающая в Университете Пеппердайна, рассказала, что обсуждает улыбку как одну из возможных стратегий преодоления трудностей с пациентами, страдающими депрессией или тревожностью. В то же время она подчеркнула, что этот подход является лишь одним из инструментов и не должен заменять другие способы помощи.

По словам Хо, улыбка может влиять на уровень кортизола — гормона, который, в частности, участвует в регуляции стресса и настроения. Она также может влиять на химические вещества мозга, связанные с положительными ощущениями, в том числе эндорфины, дофамин и серотонин. Люди, улыбавшиеся при выполнении напряжённых заданий, в целом имели более низкую частоту сердечных сокращений в период восстановления, чем участники с нейтральным выражением лица.

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Эффект зависит от искренности и культуры

Профессор психологии Стэнфордского университета Джинн Цай обратила внимание на так называемую гипотезу лицевой обратной связи. В классическом исследовании в конце 1980-х годов участники с помощью карандаша воспроизводили улыбку или хмурое выражение лица, просматривая позитивный видеоролик, например мультфильм. Некоторые участники, имитировавшие улыбку, ощущали её сильнее и больше развлекались.

Цай отметила, что значение улыбки различается в зависимости от культурной среды. Часть американцев может считать широкую улыбку более дружелюбной, тогда как некоторые участники исследований из Восточной Азии оценивали слишком эмоциональное выражение лица как признак ненадёжности или эмоциональной нестабильности.

Доцент Университета Флориды Николас Коулз предупредил, что требование постоянно улыбаться на работе может иметь противоположный эффект. По его мнению, положительное влияние возможно прежде всего тогда, когда улыбка искренняя и добровольная, а человек сохраняет эмоциональную автономию.

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