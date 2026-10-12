В США рандомизированное клиническое исследование с участием 3220 социально уязвимых взрослых, направленных на скрининг рака легких, показало: финансовые вознаграждения за отказ от курения повысили долю людей с подтвержденным непрерывным воздержанием от курения в течение шести месяцев. О результатах исследования, опубликованного в журнале JAMA, сообщает News-Medical.

Результаты четырех подходов

Участников распределили между стандартным подходом ask-advise-refer, предусматривавшим вопрос о курении, совет отказаться от него и направление за помощью, и тремя вариантами с бесплатной фармакотерапией. Она включала никотинзаместительную терапию и компенсацию расходов на варениклин или бупропион.

В третьей группе к стандартной помощи и лекарствам добавили финансовые вознаграждения до 600 долларов за подтвержденный отказ от курения: 100 долларов через две недели, 200 долларов через три месяца и 300 долларов через шесть месяцев. В четвертой группе участникам также предлагали мобильный инструмент с текстовыми сообщениями, который побуждал представлять будущее без курения. Участников Kaiser Permanente распределяли только в три группы с фармакотерапией, поскольку бесплатные лекарства там уже были частью стандартной помощи.

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Биохимически подтвержденное непрерывное воздержание от курения в течение шести месяцев составило 4,3% в группе стандартной помощи, 5,1% в группе с бесплатными препаратами, 8,8% в группе с финансовыми стимулами и 7,2% в группе со стимулами и мобильным инструментом.

Лекарства и мобильный инструмент

Добавление бесплатной фармакотерапии к стандартному подходу не дало статистически значимого преимущества над стандартной помощью. Мобильный инструмент также не улучшил результаты по сравнению с финансовыми вознаграждениями без него.

Исследование проводили в пяти медицинских центрах четырех систем здравоохранения США. В него включали взрослых, которые выкуривали не менее одной обычной сигареты в день и идентифицировали себя как темнокожие, латиноамериканцы, жители сельской местности или люди с низким социально-экономическим статусом. Исследователи не выявили статистически значимых различий в эффекте вмешательств в зависимости от исходной готовности человека бросить курить.

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