В США человеку намеренно ввели вирус, созданный с помощью искусственного интеллекта — The Independent

В США человеку намеренно ввели вирус, разработанный с помощью искусственного интеллекта. Одна из главных задач таких исследований — определить, какими генетическими характеристиками должен обладать вирус, чтобы уничтожать определенные штаммы бактерий.

Исследовательская лаборатория по искусственному интеллекту (ИИ) в Калифорнии (США) заявила, что впервые ввела пациенту вирус, разработанный с помощью ИИ. Как пишет The Independent, этот метод рассматривается как потенциально масштабируемое решение для борьбы с супербактериями, устойчивыми к антибиотикам. Об этом заявила лаборатория Radical Numerics, при этом заявленные результаты ещё должны пройти научную проверку в рамках рецензируемого исследования.

«Если информация подтвердится, лечение под названием Omnii-1 может стать первым случаем применения у человека бактериофагов, разработанных с помощью искусственного интеллекта», — говорится в статье.

Отмечается, что бактериофаги — это вирусы, поражающие определенные виды бактерий. По прогнозам, к 2050 году супербактерии, устойчивые к антибиотикам, могут стать причиной почти 40 миллионов смертей.

При нынешних подходах к фаговой терапии бактериальных инфекций исследователям приходится тратить немало времени на поиск подходящего вируса среди огромного количества бактериофагов, обнаруженных в окружающей среде. Нужно найти тот, который сможет справиться с конкретной инфекцией пациента.

Процесс начинается с того, что врачи берут образец бактерий, вызвавших инфекцию. После этого исследователи ищут или разрабатывают бактериофаги, способные уничтожить возбудителя.

Одна из главных задач — понять, какими генетическими характеристиками должен обладать вирус, чтобы уничтожать определенные штаммы бактерий.

Бактериофаги уничтожают бактерии в несколько этапов. Сначала вирус прикрепляется к специфическим рецепторам на поверхности бактерии. Затем проникает внутрь клетки, использует её для собственного размножения и в конечном итоге разрушает её.

На начальном этапе взаимодействие вируса с бактерией носит очень избирательный характер: каждый бактериофаг может атаковать только определенные штаммы или виды бактерий.

Такая специфичность является важным преимуществом фаговой терапии. В отличие от антибиотиков широкого спектра действия, она позволяет сохранять полезные микроорганизмы кишечника, на которые также могут воздействовать антибактериальные препараты.

В Radical Numerics утверждают, что их подход на основе ИИ позволяет быстро создавать бактериофаги на заказ, в соответствии с потребностями конкретного пациента, и таким образом сокращать время до начала лечения.

«В ходе первого в мире клинического применения бактериофагов, разработанных с помощью ИИ, пациенту с бактериальной инфекцией, устойчивой к антибиотикам, ввели варианты фагов, созданные системой Omnii-1. Лечение проводилось в рамках разрешенной процедуры применения препаратов по гуманным соображениям под руководством врача», — сообщила компания Radical Numerics.

Как утверждает компания, эта веха является одним из первых шагов к преобразованию геномного дизайна с помощью ИИ в персонализированные методы лечения.

Стартап подчеркивает, что его модель искусственного интеллекта обучалась на различных геномных последовательностях, геномах бактериофагов, а также на данных о взаимодействии фагов с бактериями-хозяевами, полученных в ходе предыдущих исследований. На основе этой информации ИИ может определять потенциально подходящие бактериофаги и разрабатывать новые варианты в соответствии с конкретными терапевтическими потребностями.

«Мы синтезируем варианты бактериофагов, разработанные Omnii-1, и измеряем их способность к восстановлению и активность в отношении различных штаммов бактерий», — сообщили в Radical Numerics.

Способность к восстановлению в данном контексте показывает жизнеспособность бактериофага — может ли созданный ИИ вирусный геном функционировать и обеспечивать размножение вируса в лабораторных условиях.

«Эти эксперименты помогают определить активность наших вариантов в отношении целевых бактерий и использовать полученные результаты для последующих циклов моделирования и разработки», — пояснили в компании.

В Radical Numerics заявили, что разработанные системой Omnii-1 бактериофаги были синтезированы и введены пациенту с инфекцией, устойчивой к антибиотикам, у которого осталось очень мало других вариантов лечения. В то же время компания не раскрыла конкретных результатов лечения, сославшись на необходимость защиты конфиденциальности пациента.

Источник: The Independent

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