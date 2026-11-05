В США команда инженеров и хирургов Johns Hopkins Medicine провела исследование на животных, в котором проверила временную имплантацию миниатюрного ультразвукового устройства в области травмы спинного мозга. Устройство передавало в реальном времени данные о кровотоке и изображения вокруг места повреждения, сообщает News-Medical. Это первое исследование-концепт, которое, по данным команды, показало возможность временного применения такого устройства.

Мониторинг после операции

Разработку назвали Multimodal Ultrasound System for Injury Care, или MUSIC. Систему создают для предоставления медицинским командам информации о процессах в зоне повреждения после операции и во время пребывания пациента в отделении интенсивной терапии.

Диагностическая часть системы должна предоставлять данные о кровотоке и изменениях вокруг спинного мозга. Она также может помогать анализировать спинномозговую жидкость, накопление избыточной жидкости, реакцию человека на медикаменты и изменения за пределами непосредственно поврежденного участка. Разработчики рассматривают устройство как способ получать информацию по запросу без перемещения обездвиженного пациента на МРТ в первые дни после операции.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дальнейшие доклинические исследования

Система также имеет терапевтический компонент — сфокусированный ультразвук. Исследователи изучают его потенциал для выявления изменений кровотока в мелких сосудах возле места травмы и реагирования на них, в частности когда показатели снижаются или повышаются за допустимые пределы. Это направление разработки носит экспериментальный характер.

Устройство имеет размер небольшого пластыря и может размещаться над спинным мозгом во время операции после травмы. В 2023 году оно получило от Управления по контролю за продуктами и лекарствами США статус Breakthrough Device Designation. Команда планирует продолжить доклинические исследования для совершенствования мониторинга кровотока, тканей и других процессов вблизи повреждения.

Работу поддержало Министерство обороны США финансированием в размере 13,48 млн долларов. Исследователи рассматривают технологию как потенциально полезную для людей с травмами спинного мозга, в частности после ДТП, падений, спортивных травм или боевых ранений.

Читай нас в