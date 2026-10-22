Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего выяснили, что обучение подростков навыкам понимания и управления эмоциями может помочь им лучше удерживать снижение веса после завершения программы, сообщает News-Medical. В рандомизированном клиническом исследовании приняли участие 166 пар, в которые входили подросток в возрасте от 13 до 16 лет и один из родителей.

Две программы для семей

Участников распределили на две группы. Обе прошли шестимесячную семейную поведенческую программу контроля веса с групповыми занятиями и поведенческим консультированием. Она включала здоровое питание, физическую активность, самоконтроль, постановку целей, решение проблем и положительное подкрепление, а также обучение родителей поддержке изменений в поведении детей.

Дополнительное вмешательство содержало элементы диалектической поведенческой терапии и эмоционально-фокусированной терапии. Подростков учили справляться с эмоциями и дистрессом, осознавать, принимать и признавать собственные эмоции.

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Результаты через год

Во время шестимесячного лечения обе группы продемонстрировали сходное снижение веса. В то же время через 12 месяцев после завершения программы участники, проходившие эмоционально-фокусированное вмешательство, набрали меньше веса, чем подростки из стандартной группы.

В конце лечения клинически значимого снижения веса достигли 26% участников группы с эмоциональным компонентом и 22% участников стандартной программы. Через год после завершения занятий эти показатели составили соответственно 22% и 4%.

Подростки с дополнительным эмоциональным компонентом также сообщали о меньшем эмоциональном переедании сразу после программы и во время обеих последующих оценок. При этом исследователи не зафиксировали различий между группами по общему показателю навыков регуляции эмоций. Авторы предположили, что вмешательство могло ослабить связь между сложными эмоциями и питанием. Результаты исследования были опубликованы 22 октября 2026 года в JAMA Network Open.

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