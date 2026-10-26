В США не выдают новых рекомендаций по применению вакцин после того, как суд заблокировал изменения в Консультативном комитете по практикам иммунизации (ACIP). Министр здравоохранения и социальных служб Роберт Кеннеди-младший до сих пор не выдвинул новых членов комитета, поэтому ACIP не принимает рекомендаций даже по препаратам, уже одобренным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), сообщает The Guardian.

Суд остановил изменения в комитете

По данным издания, Кеннеди провел масштабные изменения в политике вакцинации: сократил рекомендации по детской иммунизации на треть и заменил экспертов ACIP на отобранных им союзников. Суд остановил эти изменения из-за несоблюдения процедуры.

Правительство США обжаловало часть судебного решения, касавшуюся роспуска комитета. В то же время опрошенные изданием эксперты отметили, что ничто не мешает Кеннеди пройти надлежащую процедуру назначения новых членов ACIP, однако он этого не сделал. По их мнению, задержка с восстановлением работы комитета влияет на доступность прививок и страховое покрытие новых вакцин.

Страховое покрытие может отложиться

Примером стала новая мРНК-вакцина Moderna против гриппа, которую FDA одобрило в августе для людей в возрасте от 50 лет. 63-летнему Рону Кронингу, у которого астма и сезонные аллергии, врач посоветовал именно этот препарат. Мужчина нашел только одну аптеку в своем районе, где вакцина была в наличии, и заплатил 40 долларов доплаты.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

По словам Кронинга, его страховщик объяснил отсутствие покрытия тем, что вакцина не имеет рекомендации ACIP. Обычно страховщики имеют как минимум год после одобрения FDA, чтобы включить новую вакцину в свои планы. Однако обязанность покрывать препарат связана с рекомендацией ACIP и началом следующего страхового года. Если комитет не порекомендует новую вакцину против гриппа до конца года, страховщики не будут обязаны покрывать ее как минимум до января 2029 года.

Последствия для аптек и штатов

Неопределенность вокруг ACIP имеет и другие последствия. В некоторых штатах фармацевтам не разрешается делать прививки без рекомендации комитета. Также были приостановлены отдельные решения, принятые ACIP до его роспуска, в том числе рекомендация от сентября 2025 года относительно новых вакцин для профилактики респираторно-синцитиальной инфекции. В то же время страховщики, по-видимому, все же покрывают эти препараты.

Исключением являются вакцины против COVID-19: Конгресс отдельно предусмотрел их покрытие в течение 15 дней после рекомендации ACIP. Эксперт по вакцинам Дорит Рейсс заявила, что доверие к независимости комитета было существенно подорвано, и без значительных изменений его работа может не вернуться к прежней модели.

Читай нас в