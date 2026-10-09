В США, в клинике Ward 86 Калифорнийского университета в Сан-Франциско, исследовали применение комбинации препаратов длительного действия ленакапавира и каботегравира для лечения ВИЧ. В исследовании приняли участие 46 человек: все они достигли или сохранили контроль над вирусом, сообщает News-Medical.

Результаты наблюдения

Более половины участников в начале лечения имели определяемую вирусную нагрузку ВИЧ. Все они достигли контроля над вирусом в течение 13 недель. Участники, у которых вирус уже был подавлен в начале исследования, сохранили это состояние.

После медианного периода наблюдения продолжительностью почти два года у всех участников вирусная нагрузка ВИЧ оставалась неопределяемой. Именно такой показатель является целью антиретровирусной терапии.

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Вариант для людей с лекарственной устойчивостью

Почти три четверти участников имели тип лекарственной устойчивости, который может ограничивать применение одобренной комбинации препаратов длительного действия — каботегравира и рилпивирина. Исследуемая схема заменяет рилпивирин на ленакапавир, который действует на ВИЧ иным способом.

Препараты длительного действия можно вводить с интервалом в несколько недель или месяцев, что может облегчить лечение для людей, которым сложно ежедневно принимать таблетки. В источнике также отмечают, что рилпивирин недоступен в странах с низким и средним уровнем дохода.

Результаты опубликовали 8 октября в журнале JAMA Network Open, а исследование финансировали Национальные институты здравоохранения США. Комбинация ленакапавира и каботегравира еще не одобрена для лечения ВИЧ, а исследование не предусматривало прямого сравнения с другими схемами терапии. Для более детального изучения подхода запланированы два клинических испытания.

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