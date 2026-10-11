Исследователи из США обнаружили, что индивидуально подобранное изменение положения стоп во время ходьбы может уменьшать боль у людей с остеоартрозом колена. Как сообщает ScienceDaily, в годичном рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании участники с персонализированной тренировкой походки сообщали о более заметном облегчении боли, чем контрольная группа.

Как проводилось исследование

В испытании приняли участие 68 человек с легким или умеренным остеоартрозом медиального, то есть внутреннего, отдела колена. В начале исследования они прошли МРТ и ходили на специальной беговой дорожке с датчиками. Ученые тестировали поворот носков внутрь или наружу на 5 или 10 градусов и для каждого участника выбирали вариант, который лучше всего снижал нагрузку на пораженный участок колена.

Половина участников получила персональные рекомендации по новому углу постановки стопы, другая половина проходила аналогичные занятия, но сохраняла привычную постановку ног. Обе группы посетили шесть еженедельных тренировок с биологической обратной связью: устройство на голени вибрировало, когда стопа отклонялась от заданного положения. После завершения занятий участникам рекомендовали ежедневно практиковать новую технику не менее 20 минут.

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Результаты через год

Через год среднее снижение боли по шкале от 0 до 10 баллов составило 2,5 балла в группе персонализированной тренировки и 1,3 балла в группе имитационной процедуры. В эксплораторном анализе клинически значимое снижение боли зафиксировали примерно у 91% участников основной группы и у 66% участников группы сравнения.

МРТ также показало более медленное ухудшение показателя T1rho, который используют для оценки изменений в составе хряща, в медиальном отделе колена. В то же время другой МРТ-показатель не продемонстрировал статистически значимой разницы между группами. Результаты не означают, что хрящ восстановился или что прогрессирование болезни можно остановить.

Авторы подчеркивают, что метод не следует применять самостоятельно, просто поворачивая стопы внутрь или наружу. Для одних людей полезным оказался поворот носков внутрь, для других — наружу, а неправильно выбранный вариант может не снизить или даже повысить нагрузку на колено. Исследование охватывало только отобранных пациентов, у которых хотя бы одна из схем ходьбы снижала суставную нагрузку.

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