В США во время вспышек циклоспориаза и периодов отзыва продукции еженедельные покупки фасованных салатов в среднем были на 3,89% ниже. Примерные потери розничной торговли исследователи оценили приблизительно в 374 млн долларов.

Как сообщает News-Medical, исследование провели ученые Университета штата Огайо и Университета Флориды. Они проанализировали данные о покупках домохозяйств и поисковую активность Google по запросу «Cyclospora» на 210 медиарынках США в 2018–2022 годах.

Влияние внимания СМИ

Авторы использовали объем поисковых запросов как показатель внимания общественности к сообщениям в СМИ, предупреждениям органов здравоохранения и обсуждениям в социальных сетях. Наибольшее сокращение покупок связывали именно с запросами о Cyclospora, тогда как общие поиски, связанные с салатами, имели значительно более слабую связь с изменением спроса.

Покупки сокращались не только в штатах, где фиксировалась вспышка, но и в штатах без зарегистрированной вспышки, если они входили в тот же медиарынок. В то же время исследователи не выявили существенного ограничения предложения со стороны розничных продавцов в периоды вспышек или отзывов. По мнению авторов, это свидетельствует о том, что снижение спроса скорее было связано с опасениями по поводу безопасности продуктов питания, а не с отсутствием товара на полках.

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Наибольшие потери в 2018 и 2020 годах

Исследование охватило шесть крупных вспышек в нескольких штатах, четыре из которых связывали с салатной продукцией. В совокупности на них пришлось 2157 случаев заболевания — 65% из 3344 связанных со вспышками случаев циклоспориаза, зарегистрированных в Национальной системе отчетности о вспышках в 2018–2022 годах.

Наибольшие потери розничной торговли связывали со вспышками 2018 и 2020 годов — 79 млн и почти 190 млн долларов соответственно. Вспышка 2020 года, связанная с салатами, была крупнейшей в выборке и составила 771 случай заболевания, однако интенсивность поисковых запросов была выше в 2018 году. Авторы отметили, что в 2020 году внимание СМИ в значительной степени было сосредоточено на пандемии COVID-19.

Паразит Cyclospora cayetanensis, вызывающий циклоспориаз, может выживать после стандартного мытья хлором на перерабатывающих предприятиях и сохраняться в почве или воде месяцами. Инфекция может вызывать водянистую диарею, спазмы в животе, вздутие и потерю аппетита.

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