В США Американская кардиологическая ассоциация, Американская академия педиатрии, Американский колледж акушеров и гинекологов и Общество медицины матери и плода представили совместную систему из четырех этапов жизни для профилактики, выявления и лечения сердечно-сосудистых заболеваний у девочек и женщин. Три материала были опубликованы в журнале Circulation, сообщает News-Medical.

Авторы предлагают рассматривать здоровье сердца на протяжении всей жизни, а не только во время обращения к кардиологу. Согласно их подходу, помощь женщинам часто фрагментирована между различными медицинскими специальностями, хотя на сердечно-сосудистые риски влияют менструальный цикл, беременность, перименопауза и менопауза.

Четыре этапа жизни

Первый этап — перименархе, то есть период вокруг первой менструации, ориентировочно в возрасте от 8 до 15 лет. Второй — период регулярных овуляторных и гормональных циклов, примерно от 15 до 44 лет. Третий этап охватывает перименопаузу, которая обычно приходится на возраст 45–51 года, а четвертый — постменопаузу, начинающуюся через 12 месяцев после последней менструации, преимущественно после 51 года.

Авторы отдельно выделили беременность как событие, которое может произойти на разных этапах жизни и служить биологическим «стресс-тестом» для выявления ранее незамеченных сердечно-сосудистых рисков. В рамках новой модели предлагается комплексно учитывать сердечно-сосудистое, гормональное и эмоциональное здоровье.

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Риски во время беременности и после нее

В публикациях отмечено, что обильные или нерегулярные менструации могут быть ранними маркерами сердечно-сосудистого риска. Во время перименопаузы изменения уровня холестерина и метаболического здоровья также могут сигнализировать о повышенном риске сердечно-сосудистых заболеваний.

К факторам, связанным с более высоким сердечно-сосудистым риском, авторы отнесли осложнения беременности: высокое артериальное давление, преэклампсию, гестационный диабет, преждевременные роды, рождение ребенка с малой массой для гестационного возраста и мертворождение. Согласно приведенным данным, лишь около 60% американок с осложнениями беременности, связанными с гипертонией, получают дальнейшую помощь по поводу повышенного давления в течение шести месяцев после родов.

Предложение для системы здравоохранения

Сердечно-сосудистые заболевания, в частности болезни сердца и инсульт, остаются ведущей причиной смерти женщин в США: ежегодно они уносят более 400 тысяч жизней. При этом лишь 41% женщин называют их главной угрозой для своего здоровья.

Медицинские общества также призвали создать национальную инфраструктуру комплексных центров передового опыта в области женского сердечно-сосудистого здоровья. Она должна основываться на междисциплинарной помощи, профессиональном образовании, исследованиях и взаимодействии с сообществами.

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