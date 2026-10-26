В США пациентам с раком простаты низкого риска все чаще не проводят ни лучевую терапию, ни операцию по удалению простаты. Это свидетельствует об общем переходе к наблюдению за такими случаями, сообщает News-Medical.

Меньше активного лечения

Исследователи проанализировали случаи локализованного рака простаты в реестре Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) за 2010–2023 годы, в системе здравоохранения Veterans Affairs (VA) за 2010–2024 годы и в Michigan Radiation Oncology Quality Consortium (MROQC) за 2021–2025 годы.

В SEER доля пациентов с раком низкого риска, которым не назначали ни облучение, ни удаление простаты, выросла с 33,6% в 2010 году до 83,4% в 2023 году. В системе VA этот показатель увеличился с 51,6% в 2010 году до 96,3% в 2024 году.

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Изменение структуры диагнозов

Доля рака простаты низкого риска среди всех диагнозов также уменьшилась: с 28,8% до 24,0% в SEER и с 32,3% до 21,9% в VA. Ведущий автор исследования Стивен Монда предположил, что умеренное сокращение числа таких диагнозов может быть связано с более широким применением магнитно-резонансной томографии при скрининге.

Среди 207 196 пациентов, получавших лучевую терапию по поводу локализованного рака простаты, доля больных с низким риском снизилась с 33,7% до 6,5% в SEER и с 22,9% до 2,0% в VA. В более новой когорте MROQC этот показатель оставался низким — от 2,8% до 4,2% в 2021–2025 годах.

Результаты анализа были опубликованы онлайн в рецензируемом журнале Cancer, который издает Американское онкологическое общество.

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