Исследователи Mass General Brigham в США разработали систему искусственного интеллекта, которая может по одной фотографии лица оценивать биологический возраст человека и прогнозировать выживаемость пациентов с раком. Результаты исследования опубликовали в журнале Lancet Digital Health, сообщает The Guardian.

Две модели для оценки рисков

Ученые создали два связанных инструмента. FAHR-FaceAge оценивает биологический возраст пациента и связанный с ним прогноз выживаемости, а FAHR-FaceSurvival непосредственно прогнозирует выживаемость по фотографии лица. Обе модели созданы на основе системы, обученной на более чем 40 млн фотографий людей разного возраста и этнического происхождения.

Алгоритмы используют разные участки лица. FAHR-FaceAge, в частности, анализирует носогубные складки, область лба над глазницами и виски. FAHR-FaceSurvival оценивает области под глазами и вокруг переносицы. Соавтор исследования Хуго Аэртс заявил, что, насколько ему известно, это первая демонстрация модели ИИ, способной непосредственно прогнозировать выживаемость онкопациентов по обычной фотографии.

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Связь с результатами лечения

Среди пациентов с раком, проходивших лучевую терапию в США, люди, которых FAHR-FaceAge оценил как выглядящих как минимум на пять лет старше своего фактического возраста, имели на 21% более высокий риск смерти в течение среднего четырехлетнего периода наблюдения. У тех, кто выглядел на пять или более лет моложе, этот риск был на 17% ниже.

Исследователи также установили связь между старением лица в оценке ИИ и образом жизни: значительное употребление алкоголя, употребление наркотиков и курение ассоциировались с более высоким биологическим возрастом. По словам радиационного онколога Рэймонда Мака, цель разработки заключается в том, чтобы сделать оценку физического резерва и хрупкости пациента количественной, последовательной и масштабируемой для поддержки персонализированных решений, а не для замены суждения врача.

Авторы предупредили, что перед широким применением технологии в медицине необходимы дополнительные исследования.

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