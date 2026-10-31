В США средняя стоимость медицинской страховки по программе Obamacare в 2027 году вырастет на 13%, подсчитала исследовательская организация KFF. Оценка основана на данных, опубликованных администрацией президента Дональда Трампа, о ценах на 2027 год в 30 штатах, где действуют федеральные маркетплейсы медицинского страхования.

Об этом сообщает The Hill. Новые тарифы опубликовали накануне начала периода регистрации на 2027 год, который должен начаться в воскресенье.

Второй двузначный рост

По данным KFF, прогнозируемое повышение станет вторым подряд двузначным ростом стоимости таких планов. В период с 2025 по 2026 год тарифы выросли на 26%.

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В начале года федеральное правительство оценивало число участников программ Obamacare примерно в 19,2 млн человек. Анализ KFF, опубликованный в мае, показал, что в 2026 году число зарегистрированных участников сократилось после четырех лет рекордного роста.

Субсидии и расходы на медицину

Ранее в этом году прекратили действие расширенные налоговые субсидии на страховые взносы Obamacare: республиканцы не поддержали инициативу демократов об их продлении. Администрация Трампа также ввела новые барьеры для регистрации в программах, заявляя о противодействии возможному масштабному мошенничеству.

Прогнозируемое повышение цен на 2027 год близко к ожидаемому росту расходов по другим видам медицинского страхования: федеральные программы и страховые планы от работодателей, согласно приведенным оценкам, могут подорожать примерно на 10%. Опрос KFF в этом месяце показал, что шесть из десяти избирателей обеспокоены возможностью оплачивать страховку и медицинские расходы из собственного кармана.

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