В США дни с температурой выше 90 градусов по Фаренгейту были связаны с увеличением числа госпитализаций в отделения интенсивной терапии после внебольничной остановки сердца. Таковы предварительные результаты исследования, которое представят на симпозиуме Американской ассоциации сердца в Чикаго 7–8 ноября 2026 года, сообщает News-Medical.

Данные десяти систем здравоохранения

Исследователи проанализировали данные десяти американских систем здравоохранения, входящих в консорциум Common Longitudinal ICU Format Consortium. Они сопоставили ежедневные температуры вблизи больниц с числом пациентов, которых после внебольничной остановки сердца доставляли в реанимацию, а также учли влажность воздуха и его загрязнение.

В 2018–2024 годах в отделения интенсивной терапии госпитализировали более 11 тысяч таких пациентов. Около половины случаев пришлось на теплые сезоны, а 270 госпитализаций произошли в периоды экстремальной жары — при температуре выше 90 градусов по Фаренгейту.

Наибольший рост при 98 градусах

При дневной температуре от 91 градуса по Фаренгейту суточная частота госпитализаций в реанимацию возрастала на 45% по сравнению с днями, когда максимальная температура составляла 85 градусов. При 93 градусах рост достигал 65%, а при 98 градусах — 102%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Среди людей в возрасте от 65 лет частота госпитализаций после остановки сердца была на 48% выше при температуре 90 градусов по сравнению с 67 градусами. Для женщин в дни экстремальной жары показатель был выше на 33%. При температуре 98 градусов в десяти системах здравоохранения фиксировали примерно на 1,5 дополнительной госпитализации в реанимацию в день по сравнению с днями с медианной температурой 67 градусов.

Выживаемость не отличалась

Пациентам, госпитализированным в дни с температурой от 90 градусов, чаще требовались меры для лечения низкого артериального давления, а впоследствии — непрерывный диализ из-за нарушения функции почек. У них также выявляли признаки нарушения кровообращения и метаболического стресса.

В то же время исследователи не зафиксировали существенных различий в выживаемости, внутрибольничной смертности или статусе пациентов при выписке в зависимости от температуры в день госпитализации. Авторы подчеркнули, что выводы являются предварительными: тезисы конференции не проходили рецензирование, а результаты требуют публикации в научном журнале.

Читай нас в