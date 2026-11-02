Исследователи из Калифорнийского университета в Риверсайде и City of Hope в США разработали доклинический подход к лечению системной красной волчанки. Он направлен на нарушение баланса форм рецептора гормона пролактина в иммунных клетках, связанных с заболеванием. Как сообщает News-Medical, в экспериментах на человеческих клетках и мышиных моделях этот метод снижал уровень воспалительных молекул и число патологических иммунных клеток, сохраняя их нормальные аналоги.

Две формы рецептора

Пролактин действует как сигнальная молекула во многих тканях организма. Его рецептор существует в двух основных формах — длинной и короткой. Обе могут связывать гормон вне клетки, однако запускают разные внутриклеточные сигналы.

По словам профессора биомедицинских наук Калифорнийского университета в Риверсайде Амеи Уокер, в иммунных клетках пациентов с волчанкой соотношение смещается в пользу длинной формы рецептора. Она уточнила, что эта форма не является мутантной, однако ее экспрессия и соотношение с короткой формой аномальны в патогенных иммунных клетках при волчанке.

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Синтетические последовательности ДНК

Команда создала олигомеры, модулирующие сплайсинг, — короткие синтетические последовательности ДНК. Они влияют на обработку матричной РНК рецептора и препятствуют образованию его длинной формы. При этом клетки могут продолжать вырабатывать короткие формы рецептора, важные для здоровых тканей, в частности мозга и печени.

Ученые отмечают, что антитела и антагонисты не способны различать эти изоформы рецептора, поскольку их внеклеточные участки идентичны. В мышиных моделях новый подход уменьшал поражение почек — одно из распространенных и потенциально тяжелых проявлений волчанки.

Работа опубликована в журнале Experimental & Molecular Medicine. Соавтор исследования, доцент системной биологии City of Hope Сривидья Сваминатан подчеркнула, что результаты остаются доклиническими: перед оценкой метода у пациентов необходимы дальнейшая валидация, испытания, производство по надлежащим стандартам и регуляторное рассмотрение.

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