В США показатель травм среди детей и подростков, связанных с электровелосипедами, с января 2023 года до конца марта 2026 года рос на 33% ежеквартально. Травмы на электросамокатах за тот же период росли на 15% ежеквартально. Об этом сообщило News-Medical со ссылкой на исследование с участием Stanford Medicine, опубликованное в JAMA.

Данные шести детских больниц

Ученые проанализировали медицинские записи 13 307 пациентов младше 18 лет, которым оказывали помощь из-за травм на электровелосипедах, велосипедах без двигателя, электросамокатах, обычных самокатах и скейтбордах. Данные собрали в шести крупных детских больницах США через сеть PEDSNet.

Показатели травматизма росли для всех изученных видов транспорта, однако наиболее заметную динамику зафиксировали для электровелосипедов и электросамокатов. Тяжелые травмы получили 8% пациентов, травмированных на электровелосипедах, против 4% среди пострадавших на велосипедах без двигателя. Для электросамокатов этот показатель составил 5%, а для обычных самокатов — 2%.

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Травмы головного мозга и госпитализации

Травмы головного мозга зафиксировали у 10% пострадавших на электровелосипедах и у 9% — на электросамокатах. Для велосипедов без двигателя и самокатов соответствующие показатели составили 5% и 4%. Госпитализация потребовалась 17% детей и подростков, травмировавшихся на электровелосипедах.

К тяжелым травмам в исследовании отнесли случаи, требовавшие лечения в отделении интенсивной терапии, значительные неврологические, сосудистые, грудные, брюшные, тазовые или шейные повреждения, травматические ампутации, тяжелые травмы от сдавления и переломы, для лечения которых требовалась операция.

Примерно четверть травм на электровелосипедах и почти половина травм на электросамокатах произошли с детьми младше 12 лет. Исследователи предлагают вводить возрастные ограничения на пользование моторизованным транспортом и ограничивать скорость электровелосипедов. Также они подчеркивают необходимость надлежащих защитных шлемов и соблюдения правил дорожного движения.

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