В США в течение 2010–2025 годов закрылись 432 больницы, тогда как открылись 216. Чистое сокращение составило 216 медицинских учреждений и более 24 тысяч больничных коек, свидетельствует исследование под руководством Гарвардской школы общественного здравоохранения, о котором сообщает News-Medical.

Число закрытий росло, число открытий сокращалось

Авторы проанализировали данные ежегодного опроса Американской ассоциации больниц, чтобы оценить открытия и закрытия медицинских учреждений в 2010–2025 годах. По их подсчетам, количество закрытий больниц ежегодно увеличивалось на 4%, в то время как число открытий уменьшалось на 3% в год.

Исследователи не выявили статистически значимой разницы между темпами закрытия больниц в сельской и городской местности. Результаты должны быть опубликованы 8 октября в формате исследовательского письма в журнале JAMA.

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Уязвимые сообщества подвергаются большему риску

Среди больниц, которые закрывались чаще, были небольшие коммерческие учреждения, больницы, выполняющие функции социальной сети безопасности, а также медицинские учреждения в округах с самым высоким уровнем социальной уязвимости — как в городах, так и в сельской местности. В то же время больницы, выполняющие такие функции, и учреждения, обслуживающие большое количество пациентов Medicaid, открывались редко.

Автор для корреспонденции Томас Цай, доцент кафедры политики и управления в здравоохранении и содиректор Лаборатории качества и результатов медицинской помощи, отметил, что проблему закрытия больниц не следует рассматривать исключительно как сельскую. По его словам, данные указывают на общенациональный характер проблемы и необходимость защищать доступ к больничной помощи для социально уязвимых сообществ независимо от их расположения.

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