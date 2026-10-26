Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего в США выделили из морской бактерии соединение рутамицин B, продемонстрировавшее активность против нескольких клинических штаммов амёбы Naegleria fowleri. Как сообщает News-Medical, вещество достигало полной активности в течение четырёх часов, тогда как амфотерицину B — препарату, который считают стандартом лечения, — для этого требовалось 16 часов.

Первичный амёбный менингоэнцефалит

Naegleria fowleri вызывает первичный амёбный менингоэнцефалит — паразитарное заболевание, которое быстро разрушает ткани мозга. По данным исследователей, летальность при этой инфекции превышает 97%. Болезнь развивается быстро, поэтому до начала лечения у пациентов часто есть лишь несколько дней.

Рутамицин B проявлял активность при низких концентрациях. Исследователи также сообщили, что соединение было в 200–300 раз более губительным для паразита, чем для человеческих клеток. Его действие связано с подавлением фермента, который амёба использует для производства энергии.

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Дальнейшие исследования

В комбинации с амфотерицином B рутамицин B позволил достичь того же результата при использовании лишь 3–10% от первоначальной дозы этого соединения. Авторы считают, что структурные свойства рутамицина B делают его кандидатом для дальнейшей фармакологической оптимизации.

Команда планирует проверить, способно ли вещество проходить через гематоэнцефалический барьер, а также оценить его эффективность на живых моделях болезни. Результаты исследования опубликованы в журнале Marine Drugs.

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