В США исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, Калифорнийского университета в Сан-Франциско и других научных учреждений выявили 16 молекул, уровень которых повышается во время менопаузального перехода и связан со старением мозга и риском деменции. О результатах работы, опубликованной в журнале Nature Medicine, сообщает News-Medical.

Изменения в белках крови

Ученые с помощью протеомных технологий проанализировали тысячи белков в группах женщин до менопаузы, в перименопаузе и после менопаузы. Они определили набор белков, которые изменяются в течение этого перехода, в том числе белки, связанные с воспалительными и нейронными процессами, а также молекулы, ассоциированные с болезнью Альцгеймера.

Эти изменения теснее коррелировали со стадией менопаузы, чем с точным возрастом участниц, что, по данным исследователей, указывает на роль менопаузального перехода, а не только старения. Результаты также проверили на данных более 2,8 тыс. женщин из UK Biobank: менопауза там тоже была связана с молекулярными признаками ускоренного старения в нескольких системах организма.

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Связь с когнитивным здоровьем

Далее команда проанализировала четыре независимые когорты, которые в общей сложности охватили почти 12 тыс. пожилых женщин. Более высокие уровни белков, связанных с риском, ассоциировались с худшими когнитивными показателями. В крупнейшей когорте этот молекулярный профиль также был связан с несколько более высоким риском развития деменции Альцгеймера в течение следующих 16 лет.

Авторы подчеркивают, что результаты не означают, будто менопауза вызывает болезнь Альцгеймера. Клиническое значение отдельных изменений белков в среднем возрасте пока остается неопределенным. Исследователи планируют длительно наблюдать за теми же женщинами во время менопаузального перехода, чтобы выяснить, как одновременно изменяются гормоны, белки, симптомы и здоровье мозга.

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