В США исследователи Калифорнийского университета в Санта-Крузе установили на мышах, что псилоцибин быстро ускоряет образование и созревание новых нейронных связей, одновременно способствуя устранению части существующих. Работа была опубликована 15 октября в журнале Nature Neuroscience, сообщает News-Medical.

Команда применила двухфотонную микроскопию, чтобы в течение нескольких недель отслеживать отдельные дендритные шипики в мозге живых мышей. Это небольшие выросты нейронов, через которые образуются синапсы — контакты между нервными клетками. В течение 24 часов после введения псилоцибина ученые зафиксировали усиленное образование новых шипиков. Также большая часть новых шипиков быстрее приобретала зрелую, более стабильную форму.

Разная реакция после хронического стресса

У мышей без предварительного стресса псилоцибин временно увеличивал образование новых связей. В течение следующих трех недель этот показатель постепенно возвращался к исходному уровню, а часть более старых синапсов, существовавших до введения вещества, исчезала.

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Другую реакцию наблюдали у мышей, которых подвергали модели непредсказуемого легкого хронического стресса. У таких животных псилоцибин вызывал более выраженное образование новых шипиков и одновременно сдерживал чрезмерную потерю уже имеющихся связей. По мнению старшего автора исследования Yi Zuo, эти эффекты зависят от исходного состояния мозга.

Роль рецепторов 5-HT2A

Отдельно исследователи проверили роль серотониновых рецепторов 5-HT2A в пирамидных нейронах пятого слоя коры головного мозга. Когда эти рецепторы восстанавливали только в таких клетках, псилоцибин вновь запускал образование и структурную стабилизацию синапсов. При этом у мышей не возникала реакция подергивания головой, которую в экспериментах на грызунах используют как поведенческий прокси-показатель галлюциногеноподобной активности.

Напротив, удаление рецепторов 5-HT2A из этих нейронов блокировало структурный рост синапсов, но не прекращало реакцию подергивания головой. Авторы считают, что результаты могут стать основой для дальнейших исследований препаратов, способных стимулировать нейропластичность с менее выраженными галлюциногенными эффектами. Результаты получены на мышах; в статье говорится о возможном значении для будущих исследований депрессии, посттравматического стрессового расстройства и других психиатрических состояний.

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