Исследователи Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета и Медицинской школы Kaiser Permanente проанализировали данные 224 353 детей, родившихся в больницах Kaiser Permanente в Северной Калифорнии в 2010–2017 годах. Как сообщает The Hill, исследование выявило различия в статистической связи между некоторыми состояниями здоровья матерей во время беременности и последующими диагнозами расстройства аутистического спектра у детей.

Данные исследования

Диагноз аутизма получили 2,4% детей в выборке. Для сравнения, Центры по контролю и профилактике заболеваний США сообщали о показателе 3,2%. В различных расовых и этнических группах доля диагностированных в целом составляла от 2% до 3%.

Авторы изучили 25 состояний здоровья матерей. Для четырех из них — ожирения, депрессивного эпизода, астмы и других материнских заболеваний, осложнявших беременность, — связь с диагнозами аутизма была сильнее среди детей белых матерей, чем среди детей чернокожих, латиноамериканских, азиатских матерей и матерей с тихоокеанских островов.

Соавтор работы Магдалена Янецка подчеркнула, что полученные результаты не свидетельствуют о том, что эти состояния здоровья матерей вызывают аутизм. По ее словам, связь могут объяснять факторы, связанные с такими состояниями, в частности генетические, однако для установления причин необходимы дальнейшие исследования.

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Влияние доступа к медицинской помощи

Исследователи также отметили, что на результаты могли повлиять различия в доступе к медицинской помощи, непрерывности страхового покрытия, клиническом наблюдении и лечении. В работе учли проблему недостаточной диагностики в отдельных группах: в частности, дети чернокожих матерей могут реже получать диагноз даже при высоких показателях аутистических черт в тестах.

Научный директор Autism Speaks Энди Ши заявил, что нет данных, подтверждающих различную распространенность аутизма в зависимости от расы или этнического происхождения. В то же время он признал существование различий в диагностировании и отметил, что такие разрывы сокращаются.

Заявления администрации США

В апреле 2025 года министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Ф. Кеннеди-младший заявлял, что администрация должна установить причину роста показателей аутизма до сентября того же года. После наступления этого срока он и президент Дональд Трамп предположили возможную связь между приемом ацетаминофена во время беременности и аутизмом, не предоставив новых доказательств. Это заявление раскритиковали профильные группы в сфере материнской медицины и защитники прав людей с аутизмом.

Месяц спустя Кеннеди частично смягчил свою позицию, заявив, что имеющихся данных недостаточно для утверждения об однозначной причинной связи. Авторы нового исследования отметили, что их работа не подтверждает и не опровергает влияние генетических или негенетических факторов, поскольку не устанавливает, что именно обусловило выявленные различия.

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