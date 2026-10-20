Исследователи Пенсильванского государственного университета в США обнаружили, что более выраженные симптомы тревожности и депрессии связаны с более частыми жалобами на проблемы с памятью, вниманием и концентрацией во время беременности и после родов. О результатах работы, опубликованной в журнале Psychology & Health, сообщает News-Medical.

Так называемый когнитивный туман беременности, или «baby brain», не является медицинским диагнозом. Этим понятием описывают забывчивость, снижение концентрации и трудности с воспоминанием информации, которые могут испытывать беременные женщины и молодые матери.

Как проводилось исследование

В исследовании приняли участие 56 женщин из центральной части Пенсильвании, которые на начало опроса находились примерно на 30-й неделе беременности. Через шесть недель после родов те же анкеты повторно заполнили 46 участниц.

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Женщины отвечали на вопросы о физической активности, симптомах тревожности и депрессии, а также трудностях с памятью, вниманием и речью. Уровень активности оценивали по рекомендациям Американского колледжа акушеров и гинекологов: не менее 150 минут умеренной физической активности в неделю. Средний возраст участниц составлял 30 лет; в выборке было больше белых женщин и женщин с высшим образованием, чем в общей популяции.

Роль физической активности

В среднем участницы, которые больше двигались, не сообщали о статистически значимо более низком уровне когнитивного тумана. В то же время среди женщин с более выраженными симптомами депрессии соблюдение рекомендаций по физической активности было связано с более низким уровнем таких жалоб.

Для молодых матерей с высоким уровнем симптомов тревожности картина оказалась иной: физическая активность могла быть связана с большим количеством когнитивных сбоев. Авторы предположили, что для части тревожных женщин стремление обязательно выполнить норму упражнений может создавать дополнительную нагрузку. Исследователи подчеркнули, что беременным женщинам и молодым матерям следует обращаться за поддержкой к медицинским специалистам, семье и близким, когда она необходима.

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