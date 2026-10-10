Исследователи Бостонской детской больницы в США выявили связь между тревожностью у подростков и изменениями в мозговой сети, охватывающей мозжечок, миндалевидное тело и таламус. Эти особенности были заметны уже у детей в возрасте 11–12 лет, сообщает News-Medical.

Анализ данных почти 3 500 участников

Ученые проанализировали данные почти 3 500 участников американского долгосрочного исследования Adolescent Brain Cognitive Development, посвященного развитию мозга и здоровью детей. Команду возглавляла Катерина Стамулис, главный исследователь Лаборатории вычислительной нейронауки Бостонской детской больницы.

Исследование, опубликованное в журнале Imaging Neuroscience, было сосредоточено на тревожности, в частности на генерализованном тревожном расстройстве и социальном тревожном расстройстве. Авторы оценивали характеристики структур мозга, организацию мозговых сетей и связь этих показателей с проявлениями тревожности.

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Сеть мозжечка, миндалевидного тела и таламуса

У молодых людей с тревожностью ученые выявили измененную организацию сети, в которую входят мозжечок, миндалевидное тело и таламус. Измененная организация и более слабые связи в этой сети ассоциировались с более высоким уровнем тревожности и большей вероятностью связанных расстройств.

В то же время эффективность и устойчивость других мозговых сетей, согласно выводам авторов, были связаны с защитой от социального и/или генерализованного тревожного расстройства. Исследователи также выявили связанные с тревожностью структурные изменения и их связь с более слабой способностью воспринимать, обрабатывать и объединять информацию о пространственном расположении объектов и соотношениях между формами.

Такая способность необходима для повседневных задач, в частности ориентирования в пространстве, вождения автомобиля, сборки мебели или завязывания шнурков. Авторы считают, что выявленные мозговые сети в дальнейшем могут стать мишенями для персонализированных подходов в психиатрической помощи молодежи.

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