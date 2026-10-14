В США анализ данных 95 612 взрослых выявил связь между более высоким показателем так называемой серной микробной диеты и повышенным риском возникновения рака легких и смерти от него. Как сообщает News-Medical, исследование провели на основе данных американского испытания PLCO, а результаты опубликовали в журнале Nutrition Journal.

Что показали данные

Исследователи рассчитали показатель серной микробной диеты по ответам на анкету о питании из 124 пунктов. Это косвенная оценка пищевого паттерна, который связывают с кишечными бактериями, способными метаболизировать серосодержащие вещества. Непосредственно состав кишечного микробиома, уровень серных метаболитов или сероводорода у участников не измеряли.

Участники с наиболее высокими показателями чаще употребляли красное и переработанное мясо, картофель фри и жирные молочные продукты. В то же время они реже ели фрукты, желтые овощи и цельнозерновые продукты. По сравнению с группой с самым низким показателем, в группе с самым высоким показателем после учета других факторов оцененный риск развития рака легких был на 23% выше, а риск смерти от рака легких — на 19% выше.

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Ограничения исследования

В ходе наблюдения до декабря 2009 года было зафиксировано 1 561 случай рака легких. Данные о смертности собирали до декабря 2018 года; за это время зарегистрировали 2 109 смертей от болезни. Более длительный период мониторинга смертности объясняет, почему число таких смертей превысило количество зафиксированных случаев заболевания.

Связь со смертностью была более выраженной среди участников, имевших более 20 пачко-лет курения. В анализе гистологических подтипов более высокий показатель рациона наиболее сильно связывали с плоскоклеточным и мелкоклеточным раком; для аденокарциномы статистически значимой ассоциации не установили. Авторы отметили, что эти результаты для отдельных подгрупп являются предварительными.

После дополнительного учета общего качества питания связи ослабли и утратили статистическую значимость. Аналогичное ослабление наблюдалось в анализе конкурирующих причин смерти. Поскольку исследование было наблюдательным, оно не устанавливает причинно-следственную связь; кроме того, влияние курения могло быть учтено не полностью.

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