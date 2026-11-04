Исследователи из Калифорнийского университета в Санта-Крузе, США, установили, что астровирус может выходить из бокаловидных клеток кишечника и распространяться благодаря выделению слизи, не разрушая инфицированные клетки. О результатах работы, опубликованной в журнале PLOS Pathogens, сообщает News-Medical.

Вирус использует слизь

Астровирусы — это одноцепочечные РНК-вирусы, которые инфицируют птиц и млекопитающих. У людей они вызывают диарею, в том числе среди детей. Ранее лаборатория Валери Кортез установила, что астровирус поражает бокаловидные клетки кишечника.

Эти клетки образуют тонкий слой слизи, который изолирует стенку кишечника и препятствует проникновению в организм микроорганизмов, патогенов и веществ из пищеварительного тракта. Новое исследование показало, что вирус использует секрецию слизи как путь для завершения цикла репликации и высвобождения вирусных частиц.

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Опыты на клеточных моделях

Команда использовала клеточные модели мышей и человека, чтобы проверить, может ли слизь быть путем выхода астровируса из бокаловидных клеток. Когда ученые блокировали секрецию слизи, уровень высвобождения вируса снижался. Напротив, стимуляция секреции сопровождалась увеличением уровня вируса.

По словам Кортез, до этой работы путь выхода астровирусов из клетки был менее понятен, чем в случае норовирусов и ротавирусов. Исследователи предполагают, что пребывание в слизи может помогать вирусу избегать обнаружения или облегчать проникновение в новые клетки. Авторы отмечают, что понимание такого взаимодействия между вирусом и клеткой может помочь в поиске подходов к сдерживанию распространения астровируса.

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