В США доля взрослых потребителей табачных изделий, которые сейчас употребляют никотиновые пакетики, выросла с 3% в 2021 году до 10,2% в 2024-м. Доля людей, которые хотя бы раз пользовались этим продуктом, за тот же период увеличилась с 16,4% до 31,1%, сообщает News-Medical со ссылкой на исследование Университета Цинциннати.

Данные национального опроса

Ученые провели повторный поперечный анализ результатов опросов YouGov за 2021 и 2024 годы. В выборку вошли взрослые потребители табачных изделий, репрезентативные для этой группы в США. Результаты работы опубликовали в научном журнале Addiction.

Никотиновые пакетики содержат порошок с никотином, ароматизаторами и другими ингредиентами. Их помещают между десной и верхней или нижней губой, после чего никотин высвобождается со слюной и всасывается через десны и слизистую оболочку рта.

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Кто чаще пользуется пакетиками

В 2024 году употребление никотиновых пакетиков было более распространено среди мужчин, людей в возрасте от 21 до 45 лет и тех, кто на тот момент уже употреблял табачные изделия. Самые высокие показатели зафиксировали среди пользователей бездымного табака. По мнению исследователей, это может свидетельствовать о том, что часть людей использует пакетики одновременно с другими табачными продуктами.

Руководительница исследования, профессор Школы социальной работы Университета Цинциннати Эшли Мерианос отметила, что продукт, который ранее считали нишевым, становится более распространенным среди взрослых потребителей табака в США. Она подчеркнула, что долгосрочные последствия для здоровья и потенциал формирования зависимости от никотиновых пакетиков еще требуют изучения.

Авторы также призвали продолжать мониторинг новых никотиновых продуктов, чтобы отслеживать их место в общем употреблении никотина и определять группы с наибольшей распространенностью использования.

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