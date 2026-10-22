В США запускают национальную платформу клинических испытаний, призванную ускорить поиск методов профилактики или замедления болезни Альцгеймера. Проект рассчитан на четыре года и получит федеральное финансирование в объёме до 41 млн долларов. Как сообщает News-Medical, инициативу финансирует Агентство передовых исследовательских проектов в сфере здравоохранения США ARPA-H.

Платформу возглавит McCance Center for Brain Health в составе Mass General Brigham. К сотрудничеству присоединятся Калифорнийский университет в Сан-Диего и его консорциум Alzheimer’s Disease Cooperative Study, который будет координировать клинические центры и унифицировать протоколы исследований, сбор данных и работу с образцами крови.

Несколько схем лечения в одном исследовании

Платформенный формат позволит проверять несколько потенциальных схем лечения в рамках общей инфраструктуры, а не запускать отдельное испытание для каждой терапии. Исследователи планируют оценить от пяти до 10 схем, отказываясь от подходов без достаточных перспектив и продвигая более перспективные варианты к более масштабным исследованиям.

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На начальном этапе будут изучать сочетания природных продуктов, препаратов, уже одобренных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США для других целей, а также комбинации, отобранные с применением искусственного интеллекта. Для приоритизации кандидатов будут использовать лабораторные данные, имеющуюся информацию о безопасности и другие доказательства.

Отбор участников по анализам крови

К испытаниям будут привлекать людей без когнитивных нарушений или с лёгкими нарушениями, у которых биомаркеры указывают на ранние изменения, связанные с болезнью Альцгеймера. Основным маркером станет p-tau217 — форма белка тау, которую можно измерить в крови и которая связана с изменениями в мозге, характерными для этого заболевания.

Команда также будет анализировать другие показатели крови, связанные с амилоидными бляшками, воспалением и повреждением нервных клеток. Проект должен охватить до 20 клинических центров. К завершению четырёхлетней программы исследователи рассчитывают получить данные о биомаркерах и безопасности для пяти-десяти схем лечения и определить кандидатов для подтверждающих испытаний.

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