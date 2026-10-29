В США прекращение экстренных доплат в рамках программы продовольственной помощи SNAP связали с ростом числа подтвержденных случаев жестокого обращения с детьми. О результатах исследования, опубликованного в American Journal of Preventive Medicine, сообщило News-Medical.

Анализ данных 1 153 округов

Ученые проанализировали данные служб защиты детей в 1 153 округах США за период с января 2021 года по февраль 2022 года. Они использовали данные Национальной системы данных о жестоком обращении с детьми и безнадзорности NCANDS, которая содержит сведения, сообщаемые штатами, о расследованиях таких случаев и услугах служб защиты детей.

В этот период десять штатов — Арканзас, Флорида, Айдахо, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Северная Дакота, Южная Дакота и Теннесси — в разное время прекратили расширенные экстренные доплаты SNAP. Это позволило сравнить изменения показателей в округах этих штатов с округами штатов, где выплаты еще продолжались.

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Рост подтвержденных случаев

Исследователи выявили связь между завершением доплат и увеличением общего числа подтвержденных случаев жестокого обращения с детьми. Отдельно выросли показатели пренебрежения нуждами детей и физического насилия. При этом общее число сообщений о возможном жестоком обращении существенно не увеличилось.

Руководитель исследования Ливэй Чжан из Школы социальной работы Университета Джорджии отметил, что рост подтвержденных случаев проявлялся постепенно после прекращения доплат. По мнению авторов, последствия утраты дополнительной продовольственной помощи могли накапливаться, когда семьи испытывали длительное финансовое давление.

Министерство сельского хозяйства США разрешило штатам предоставлять экстренные доплаты SNAP в начале пандемии COVID-19. Штаты прекращали эти выплаты в разные периоды между 2021 и 2023 годами. Анализ завершился в феврале 2022 года — до того, как следующая группа штатов начала отменять доплаты с марта по август 2022 года.

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