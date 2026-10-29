Исследователи Гётеборгского университета установили, что сточные воды десяти больниц в восьми городах Швеции способствовали отбору бактерий, устойчивых к антибиотикам. В канализационных системах больниц антибиотики, выделяемые пациентами, создавали преимущество для таких бактерий, сообщает News-Medical.

Сравнили больничные и муниципальные стоки

Ученые проанализировали канализационные системы и сточные воды больниц, а также соответствующих муниципальных очистных сооружений. После контакта со стоками всех десяти больниц исследователи зафиксировали отбор антибиотикорезистентных бактерий. В то же время в сточных водах соответствующих муниципальных очистных сооружений такого эффекта не выявили.

Результаты исследования опубликовали в журнале Nature Communications. Авторы отметили, что современная очистка на муниципальных объектах может уменьшать дальнейшее распространение антибиотиков и других фармацевтических веществ. Однако она не способна предотвратить отбор устойчивых бактерий, который уже произошел в больничной канализации.

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Ципрофлоксацин и цефотаксим

Чтобы определить препараты, обеспечивающие преимущество устойчивым бактериям, исследователи сделали чувствительный штамм кишечной палочки Escherichia coli устойчивым к фторхинолонам и антибиотикам, сходным по действию с пенициллином. После этого он мог хорошо расти в больничных стоках, где ранее не мог расти столь же успешно.

Ключевым фактором отбора ученые назвали ципрофлоксацин — антибиотик из группы фторхинолонов, который часто назначают, в частности, при инфекциях мочевыводящих путей. Свой вклад также вносил цефотаксим, который, по данным исследователей, применяется только в больницах. Выводы подтвердили химическим анализом и исследованиями реакций бактериальных клеток.

Устойчивые E. coli чаще выявляли в биопленках внутри больничных канализационных труб, чем в самих сточных водах. Исследовательская группа работает над простым целевым методом очистки, который должен снизить давление отбора в канализационных системах больниц.

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