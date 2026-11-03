В 2021 году в мире около 2,7 млн детей и подростков жили с детским инсультом. В то же время количество лет здоровой жизни, потерянных из-за детского инсульта, снизилось примерно с 5,9 млн в 1990 году до 2,4 млн в 2021 году, а число смертей составило около 24 700, сообщает News-Medical.

Геморрагический инсульт имеет самые тяжелые последствия

Исследователи из Детской больницы Чунцинского медицинского университета, Национального клинического исследовательского центра здоровья и расстройств у детей и Военно-медицинского университета проанализировали модельные оценки Global Burden of Disease за 1990–2021 годы для 204 стран и территорий. Работа была опубликована в журнале Pediatric Discovery 31 декабря 2025 года.

Ишемические инсульты составляли 58,6% всех случаев, геморрагические — 41,4%. В то же время геморрагические инсульты были связаны с 78,3% всех потерянных лет здоровой жизни и 85,9% смертей от инсульта среди детей. Авторы учитывали внутримозговые и субарахноидальные кровоизлияния как формы геморрагического инсульта.

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Рост среди подростков и неравенство между регионами

Количество новых случаев среди детей и подростков в возрасте 10–19 лет выросло примерно со 144 300 в 1990 году до 152 500 в 2021 году. Заболеваемость увеличивалась с возрастом и достигала максимума в группе 15–19 лет. У мальчиков чаще фиксировали геморрагический инсульт, у девочек — ишемический.

Наиболее высокое стандартизированное по возрасту бремя инсульта приходилось на регионы с низким социально-демографическим индексом. Там количество случаев геморрагического инсульта выросло ориентировочно со 146 600 до 267 200. Наибольший рост распространенности зафиксировали в Западной Африке к югу от Сахары, тогда как наибольшее сокращение — в Восточной Азии. Больше всего людей с детским инсультом было в Китае — около 350 200, а Индия имела наибольшее число новых случаев и потерянных лет здоровой жизни.

Авторы подчеркнули необходимость улучшить раннее распознавание инсульта, доступ к визуализационной диагностике, нейрохирургической помощи и реабилитации, особенно в регионах с ограниченными ресурсами.

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