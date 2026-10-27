В Тайнане откроют 14-й центр неотложной помощи — Taipei Times

В воскресенье в Тайнане на Тайване должен начать работу 14-й в стране центр неотложной помощи. Его откроют в женской и детской больнице Da-an, сообщает Taipei Times со ссылкой на министра здравоохранения и социального обеспечения Ши Чжун-ляна.

Новый центр в Тайнане

Министерство здравоохранения и социального обеспечения Тайваня в ноябре прошлого года запустило пилотную программу с 13 центрами неотложной помощи в шести специальных муниципалитетах. Они оказывают помощь пациентам с легкими заболеваниями и травмами в выходные и праздничные дни, чтобы снизить нагрузку на переполненные отделения экстренной помощи.

По словам Ши Чжун-ляна, центр при больнице Yongchuan в Тайнане в среднем принимал более 100 пациентов. В связи с этим городское управление здравоохранения предложило открыть еще одно учреждение.

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Министр также сообщил, что работали около 75% клиник, а некоторые больницы возобновили амбулаторный прием, что помогло уменьшить переполненность отделений экстренной помощи. Во время длинных выходных до конца года к консультационным, сестринским и фармацевтическим услугам в клиниках, а также в амбулаторных и экстренных отделениях больниц будут добавлять 50-процентную надбавку. Восемьдесят процентов этой надбавки должны направляться дежурному персоналу.

Планы для Тайбэя

Департамент здравоохранения Тайбэя также готовит центр неотложной помощи возле больницы Национального университета Тайваня, на рынке Хуашань. Власти надеются открыть его до празднования Лунного Нового года в следующем году.

Данные Национальной администрации медицинского страхования показывают, что с июля по 18 октября 46% обращений в 13 центров были связаны с лихорадкой и респираторными инфекциями. Еще 13% пациентов обращались из-за незначительных ран, а 9% — из-за желудочно-кишечного дискомфорта.

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