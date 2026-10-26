В австралийском штате Тасмания департамент здравоохранения расследует вторую за месяц смерть пациента, связанную с задержкой прибытия бригады скорой помощи. В городке Зихан на западном побережье мужчина пожаловался на боль в груди и затрудненное дыхание. Его вызов был классифицирован как случай приоритета 1, требующий немедленной помощи, сообщает ABC News.

Скорая приехала через 78 минут

Местная станция скорой помощи в Зихане в тот день не была укомплектована, поскольку для сотрудника, находившегося в отпуске, не нашли замену. Парамедики из соседних Квинстауна и Страхана уже обслуживали другие вызовы. Бригаду направили из Берни, однако она прибыла через 78 минут, когда мужчина уже умер.

Примерно за две недели до этого семья в Хобарте дважды звонила по номеру экстренной помощи 000 в течение 25 минут. Первый вызов оценили как нетребующий срочного реагирования, однако после ухудшения состояния мужчины повторный вызов классифицировали как приоритет 1. В то же время на отправку скорой понадобилось еще 25 минут, поскольку свободных бригад не было.

По данным профсоюза, автомобили скорой помощи либо обслуживали другие вызовы, либо задерживались возле Королевской больницы Хобарта из-за переполненного отделения неотложной помощи. Родственники самостоятельно доставили мужчину в больницу, однако он прибыл в состоянии остановки сердца и позднее умер.

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Проблема незаполненных смен

Ambulance Tasmania располагает 51 станцией в штате. Часть из них полностью обслуживается парамедиками, другие частично или полностью зависят от волонтеров. В Зихане обычно один парамедик дежурит днем, а вне рабочего времени находится на вызове при поддержке волонтеров.

Департамент здравоохранения заявил, что пытался заполнить вакантную смену, в том числе за счет сверхурочной работы и привлечения волонтеров. Власти также пытаются нанять в регион больше парамедиков, однако удаленность западного побережья усложняет этот процесс. В июне секретарь департамента Дейл Вебстер сообщил, что с июля предыдущего года незаполненными оставались около 11% смен парамедиков.

Лейбористская партия и Зеленые призвали правительство не реализовывать план по поиску 700 млн долларов экономии в бюджете здравоохранения. Премьер-министр Тасмании Джереми Роклифф заявил, что расследование двух смертей должно выявить проблемы, которые необходимо устранить, чтобы предотвратить повторение таких случаев.

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