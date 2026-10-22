В Таунсвилле, Австралия, кардиоторакальные операции приостановили на 10 дней из-за нехватки персонала. Подразделение, проводящее операции на сердце и лёгких, было временно закрыто с 18 по 28 сентября. За этот период пятерых пациентов, которым требовалась срочная операция, самолётом доставили в Брисбен, сообщает ABC News.

Жалобы профсоюза

Профсоюз медсестёр и акушерок Квинсленда сообщил, что его члены жаловались на чрезмерную рабочую нагрузку. Секретарь организации Сара Биман заявила о существенных проблемах, связанных с предположительно ненадлежащим использованием дежурств по вызову.

По её словам, работники сообщали о необоснованной нагрузке, потере опытных специалистов и риске профессионального выгорания. Профсоюз считает, что длительная чрезмерная нагрузка также сказывается на удержании персонала в узкоспециализированных подразделениях и региональных службах кардиологической помощи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Ответ больницы

Представитель Townsville Hospital and Health Service подтвердил получение обращения профсоюза и заявил, что учреждение работает с ним в рамках стандартной процедуры взаимодействия. В больнице также сообщили о наличии механизмов для надлежащего контроля усталости персонала.

По данным больницы, все пациенты, нуждавшиеся в срочной кардиоторакальной помощи во время перенаправления, получили лечение. Местными экстренными случаями занималась специальная команда медсестёр, а службы кардиальной анестезии и перфузии работали в обычном режиме.

Представитель Австралийской медицинской ассоциации Ник Йим отметил, что для каждой кардиоторакальной операции необходимы врачи, анестезиолог, специализированные медсёстры, работники интенсивной терапии и смежные специалисты. Он добавил, что временное перенаправление пациентов в другие учреждения может увеличивать очереди и сокращать резерв системы здравоохранения.

Читай нас в