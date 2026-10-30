Исследователи Токийского университета разработали высокоскоростной метод микроскопии, который позволяет снимать динамические процессы внутри живых клеток в трёхмерном формате. Новая система формирует полное 3D-изображение каждые 52 миллисекунды, или 19,2 изображения в секунду, сообщает News-Medical.

Быстрее предыдущих методов

Технология называется video-rate mid-infrared photothermal optical diffraction tomography, или MIP-ODT. Она использует среднее инфракрасное излучение, которое вызывает колебания химических связей в молекулах. Разные молекулы имеют собственные частотные сигнатуры, поэтому исследователи могут создавать карту химического состава клетки без использования красителей.

По данным авторов работы, предыдущие методы трёхмерной среднеинфракрасной фототермальной томографии работали со скоростью менее 0,05 изображения в секунду. Новый подход примерно в 400 раз быстрее. Для этого команда использовала пространственный модулятор света, который позволяет быстро менять угол освещения образца, а также оптимизировала соотношение сигнал-шум во время каждого снимка.

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Наблюдение за движением структур в клетке

С помощью MIP-ODT учёные наблюдали за липидными каплями в клетке и отслеживали их движение в трёхмерном пространстве. Липидные капли участвуют в регуляции энергии и хранении липидов. Авторы отмечают, что 3D-визуализация позволила увидеть особенности их транспорта, которые сложнее выявить при двухмерном изображении.

Первый автор исследования Масато Фукусима заявил, что метод превращает технологию, которая преимущественно использовалась для наблюдения за относительно статичными образцами, в инструмент количественного изучения быстрых биологических процессов в трёх измерениях. Команда также рассматривает возможность применения метода для исследования биомолекулярных конденсатов — безмембранных клеточных структур из белков и нуклеиновых кислот.

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