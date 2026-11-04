В США исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско описали медленный дофаминовый путь, посредством которого мозг связывает вкус пищи с питательными веществами, поступающими в кишечник. Как сообщает News-Medical, этот механизм может помочь объяснить, как люди и животные со временем начинают отдавать предпочтение определенным продуктам или напиткам.

Сигнал после поступления питательных веществ

В отличие от быстрых дофаминовых сигналов, которые возникают за секунды в ответ на внешние раздражители, этот путь активируется после попадания питательных веществ в пищеварительную систему. По данным авторов, сенсоры в кишечнике распознают, в частности, сахар и жиры и передают сигнал в мозг. Дофаминовый ответ нарастает после поступления пищи в кишечник и может сохраняться в течение нескольких минут.

В опытах на мышах ученые вводили в желудок животных сахарную воду или жидкость, похожую на молочный коктейль, одновременно измеряя высвобождение дофамина в мозге. Это позволило отделить реакцию на питательные вещества от влияния вкуса. Сильный и длительный сигнал зафиксировали в передней базолатеральной миндалине — области мозга, обозначаемой как BLA.

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Проверка роли в обучении

Когда исследователи блокировали этот путь, мыши продолжали нормально есть, но не могли научиться связывать новый вкус с поступлением калорий. В другом эксперименте ученые искусственно стимулировали дофаминовые волокна в BLA после того, как мыши пробовали некалорийный вкус. После этого животные начинали отдавать ему предпочтение: стимуляция фактически заменяла им питательные вещества.

Схожий паттерн показали данные нейровизуализации людей. Психолог Йельского университета Дана Смолл повторно проанализировала ПЭТ-исследования 13 мужчин, которые употребляли молочный коктейль или некалорийный напиток. После поступления питательных веществ в кишечник высвобождение дофамина концентрировалось в левой BLA. В отдельном эксперименте с участием 38 взрослых фМРТ также выявила повышенную активность в этой зоне после употребления глюкозы.

Авторы отметили, что реакция на питательные вещества и у мышей, и у людей была существенно сильнее в левой BLA, чем в правой. Команда также подчеркнула, что не изучала влияние препаратов группы GLP-1 на этот механизм, поэтому возможная связь таких лекарств с выявленным путем пока остается предположением.

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