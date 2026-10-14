В США исследователи Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили аутоантитела, которые могут быть связаны с частью случаев преждевременных родов. У женщин, родивших до 37-й недели беременности, эти антитела появлялись раньше и присутствовали на более высоких уровнях, чем у тех, кто родил в срок, сообщает News-Medical.

Аутоантитела и воспаление

Работа была опубликована в журнале Nature Immunology. Ученые использовали метод PhIP-Seq, который позволяет широко анализировать антитела в крови и определять белки, которые они распознают. Сначала команда изучила образцы женщин, проходивших лечение в клинике репродуктивной медицины UCSF и забеременевших после переноса замороженных эмбрионов.

Затем ученые проанализировали образцы крови более 2 тысяч беременных женщин из восьми когорт. В массив вошли, в частности, образцы Калифорнийской программы пренатального скрининга, собранные на 15-й неделе беременности. В группе женщин с преждевременными родами выявили более широкие изменения антител на раннем этапе беременности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Роль белка IL-1RA

Особое внимание исследователи уделили антителам к белку IL-1RA, который регулирует воспаление. IL-1RA блокирует молекулу IL-1β, способную вызывать воспаление и маточные сокращения. По мнению авторов, нейтрализация IL-1RA антителами может ослаблять естественный механизм сдерживания IL-1β.

В эксперименте на беременных мышах введение антител к IL-1RA повысило уровень IL-1β в крови матерей, а в плацентах зафиксировали признаки повреждения. Исследования тканей человеческой плаценты также показали, что IL-1RA накапливается в участках соединения клеток сосудов, через которые между матерью и плодом происходит обмен кислородом и питательными веществами.

Авторы отмечают, что антитела к IL-1RA выявили лишь в части случаев преждевременных родов, поэтому причин такого течения беременности может быть много. Синтетическая форма IL-1RA — анакинра, применяемая для лечения воспалительных заболеваний, — может стать предметом дальнейших исследований как потенциальный способ профилактики преждевременных родов.

Читай нас в