Хирурги детской больницы Monroe Carell Jr. при Vanderbilt извлекли и пересадили пять донорских сердец детям, применив метод REUP. О результатах команды Института детского сердца Golisano сообщает News-Medical со ссылкой на Vanderbilt University Medical Center.

Метод сохранения донорских сердец

REUP расшифровывается как rapid recovery with extended ultraoxygenated preservation — быстрое извлечение и длительное сохранение в среде с повышенным содержанием кислорода. Метод сначала разработала взрослая трансплантационная команда Vanderbilt для сердец, полученных от доноров после смерти вследствие остановки кровообращения.

В отличие от других подходов REUP не предусматривает восстановления работы донорского сердца. После смерти донора орган промывают холодным раствором, обогащённым кислородом, чтобы сохранить его перед трансплантацией. Предыдущие методы требовали восстанавливать работу сердца либо в теле донора, либо с помощью специальных перфузионных устройств. В медцентре отметили, что такие подходы в отдельных условиях могут вызывать этические возражения, быть дорогостоящими и сложными либо иметь ограничения из-за размера пациента.

Результаты первых пересадок

В статье для New England Journal of Medicine команда описала пять пересадок детям в возрасте от двух дней до 14 лет. В среднем реципиенты ждали трансплантации 20 дней. Ни одно из донорских сердец не было отбраковано.

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После операций у всех реципиентов была зафиксирована хорошая функция сердца. В течение периода наблюдения ни один ребёнок не нуждался в механической поддержке кровообращения, не имел первичной дисфункции трансплантата или признаков отторжения, отметили авторы.

Потенциальное расширение пула доноров

По сообщению Vanderbilt, после пяти случаев, описанных в публикации, этот подход успешно применили ещё для пятерых детей. Все извлечения донорских органов в рамках детского исследования проходили там, где восстановление работы донорского сердца не разрешалось по этическим соображениям. Исследователи отметили, что без REUP эти сердца не были бы доступны для трансплантации.

В Vanderbilt считают, что адаптация метода для детей может увеличить количество пригодных донорских сердец и сократить время ожидания. Дети, в том числе новорождённые и младенцы, могут ждать трансплантации много месяцев; длительное ожидание связывают с примерно 20% смертностью в листе ожидания. Ежегодно в таком листе находятся более 2 тысяч детей.

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