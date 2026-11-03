Исследователи Онкологического центра Вандербильта-Инграма создали один из крупнейших транскриптомных атласов рака молочной железы, объединив данные более чем 7600 опухолей из 22 независимых исследований. Работа была опубликована 3 ноября в журнале Cell Reports Medicine, сообщает News-Medical.

Молекулярные различия опухолей

Транскриптом — это полный набор молекул РНК, которые производит опухоль. Такой анализ позволяет оценить активность генов и другие молекулярные характеристики новообразований. Авторы объединили данные, полученные на разных платформах и разными методами, адаптировав для этого вычислительные подходы, ранее применявшиеся в одноклеточной геномике.

Атлас сгруппировал опухоли во взаимосвязанные кластеры с общими молекулярными признаками, реакциями на лечение и клиническими исходами. По заключению авторов, традиционные категории рака молочной железы не полностью отражают клинически значимые различия между опухолями.

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Выявленные подтипы

Исследование показало, что опухоли с низкой экспрессией рецептора эстрогена больше похожи на ER-негативный рак, хотя традиционно их лечат как ER-позитивные. Также ученые выделили подгруппы HER2-позитивных опухолей, наиболее зависимых от сигналинга HER2, которые потенциально могут получить пользу от определенных ингибиторов киназы HER2.

Отдельно атлас выявил нейроэндокринную форму рака молочной железы, связанную с худшими результатами после стандартной химиоэндокринной терапии. Исследователи указали на FGFR1 как на потенциальную терапевтическую мишень для этой группы. Для тройного негативного рака молочной железы они также определили агрессивный базально-люминальный прогениторный подтип с возможной уязвимостью к терапии, направленной на RTK/MAPK, и антиангиогенным препаратам.

Команда разработала инструмент для отнесения опухолей к подтипам по данным стандартного bulk РНК-секвенирования. Следующим этапом должна стать проспективная проверка того, улучшит ли выбор лечения на основе этих транскрипционных подтипов результаты пациентов.

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