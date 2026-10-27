В клиническом испытании фазы 1 альфа-излучающего радиофармпрепарата 212 Pb-ADVC001 уровень простат-специфического антигена (ПСА) снизился как минимум на 50% у 80% участников с прогрессирующим метастатическим раком простаты. Исследование TheraPb охватило 22 пациентов, которые ранее получали ингибитор сигнального пути андрогенового рецептора и химиотерапию таксанами, сообщает News-Medical.

Результаты ранней фазы

Участникам вводили 212 Pb-ADVC001 в дозах от 60 до 200 МБк. Лечение проводили с интервалами в шесть, четыре, две или одну неделю; всего пациенты могли получить до шести доз в семи группах с различными дозировками и схемами. Исследователи оценивали токсичность, нежелательные явления, динамику ПСА, выживаемость без рентгенологического прогрессирования и общую частоту ответа на лечение.

Согласно данным испытания, дозолимитирующей токсичности не зафиксировали, а максимальную переносимую дозу не установили. Наиболее распространенными связанными с лечением нежелательными явлениями были сухость во рту и тошнота; серьезных нежелательных явлений не сообщалось. Медиана выживаемости без рентгенологического прогрессирования составила 11,2 месяца, а общая частота ответа — 100%.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Подготовка к следующей фазе

Комитет исследования рекомендовал дозы 160 и 200 МБк для второй фазы TheraPb. Испытание стало первым исследованием 212 Pb-ADVC001 с участием людей. Результаты опубликовали в ускоренном разделе Late-Breaking Fast Track журнала The Journal of Nuclear Medicine.

Препарат нацелен на простат-специфический мембранный антиген PSMA. Альфа-излучатели отличаются от бета-излучателей, таких как 177 Lu, тем, что испускают высокоэнергетические частицы, которые проходят в тканях лишь на несколько клеточных ширин. Авторы исследования отметили, что профиль безопасности и возможность варьировать дозы и частоту введения дают основания изучать комбинации препарата с другими противоопухолевыми средствами.

Читай нас в