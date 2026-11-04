В Канаде и Великобритании 24-недельная программа низкокалорийной диеты в сочетании с тренировками под наблюдением помогла достичь ремиссии сахарного диабета 2 типа 27 из 50 участников в возрасте от 18 до 45 лет. В группе обычного лечения ремиссия была зафиксирована у двух из 46 участников. О результатах рандомизированного клинического испытания RESET for Remission сообщает News-Medical.

Как проходила программа

В исследовании участвовали 96 взрослых с ожирением, у которых диабет 2 типа был диагностирован не более шести лет назад. В течение первых 12 недель участники интервенционной группы придерживались рациона на 800–900 килокалорий в сутки; в дни тренировок им рекомендовали дополнительно 200–250 килокалорий. Первые две недели питание состояло из заменителей пищи, затем разрешался один обычный прием пищи в день.

Начиная с третьей недели участники дважды в неделю тренировались под наблюдением специалистов по физическим упражнениям. Продолжительность занятий постепенно увеличили примерно до часа, в равной степени сочетая аэробную и силовую нагрузку. Еще одно аэробное занятие в неделю участники выполняли самостоятельно. Во второй половине программы диетологи и специалисты помогали перейти к рациону для поддержания веса и самостоятельным тренировкам.

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Результаты и ограничения

Ремиссию определяли как уровень гликированного гемоглобина HbA1c ниже 6,5% без сахароснижающих препаратов в течение как минимум 12 недель. Через 24 недели все 14 участников программы, снизивших массу тела как минимум на 10%, находились в ремиссии, однако это была небольшая подгруппа.

Участники программы потеряли на 7,5 кг больше, чем участники группы обычного лечения. Их жировая масса снизилась на 16,5% по сравнению с контрольной группой, тогда как статистически значимой разницы в изменении объема мышц и безжировой массы тела не выявили. Также улучшились сила кистевого сжатия и показатель физической подготовленности с поправкой на массу тела.

Серьезных нежелательных явлений не зарегистрировали, хотя 43 из 50 участников интервенционной группы сообщили как минимум об одном нежелательном явлении, преимущественно о запоре, головной боли, головокружении или усталости. Авторы отметили, что в исследовании не было отдельной группы, использовавшей только диету, поэтому определить дополнительный вклад тренировок в частоту ремиссии невозможно. Продолжительность ремиссии после завершения 24-недельного наблюдения также неизвестна.

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